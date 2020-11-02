МВД: 1 ноября на протестах в Минске и районе задержано 300 человек, милиция применила оружие

За участие в акциях протеста 1 ноября в Минске и Минском районе задержано около 300 человек, в их отношении составлены административные протоколы. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, передает БелаПАН .

По словам пресс-сееретаря, 1 ноября в стране было зафиксировано 13 протестных акций.

«Самым многочисленным стало шествие, анонсированное некоторыми интернет-ресурсами как «Дзяды. Марш против террора», — написала Чемоданова. — Акция с самого начала приобрела не «мирный» характер. Практически сразу (в 14.10) с площадки возле Минского часового завода (станция метро «Парк Челюскинцев») протестующие вышли на проезжую часть пр. Независимости и заблокировали движение транспорта в обе стороны. В 14.30 после неоднократных предупреждений сотрудники милиции вытеснили протестующих на тротуар, движение было восстановлено. Затем разрозненные группы различными маршрутами прибыли в урочище Куропаты».

«Мероприятие сопровождалось фактами активного противодействия правоохранительным органам, — утверждает Чемоданова. — В частности, в районе Логойского тракта протестующие использовали самодельное взрывное устройство».

Стоит отметить, что, по информации »Европейского радио для Беларуси», данное происшествие случилось в присутствии съемочной группы государственного телеканала СТВ.

«Оператор начал снимать место взрыва еще до взрыва — везет же так! Мало того — камера видеонаблюдения на соседнем здании сняла, как петарда скачет по земле ровно с той стороны, где находятся оператор и [сотрудник СТВ] Григорий Азаренок», — сообщало вчера «Еврорадио».

Чемоданова также отмечает, что сотрудники милиции неоднократно предупреждали о недопустимости противоправных действий, предпринимали меры по пресечению правонарушений.

«Так, по проспекту Независимости, а также в районе МКАД использовалось оружие со светошумовыми боеприпасами и резиновыми пулями», — говорится в сообщении пресс-секретаря МВД. Особое внимание оперативных работников было направлено на выявление анархистов, которые посредством мессенджеров и соцсетей договаривались в этот день оказать силовое сопротивление милиции, пишет Чемоданова.

«Была получена информация, что 30-40 из них находятся среди группы, двигавшейся по ул. Калиновского. Увидев сотрудников милиции на ул. Карбышева, они отделились от остальных протестующих и дворами пробрались к полю возле урочища Куропаты, — говорится в сообщении. — Дабы агрессивно настроенные молодчики не слились с толпой, не стали оттуда совершать провокации было принято решение их «отрезать». У задержанных при себе находились газовые баллончики, камни, незарегистрированная атрибутика».