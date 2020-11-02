Фотограф газеты «Новы Час» Дмитрий Дмитриев осужден на 10 суток ареста

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Фотограф газеты «Новы Час» Дмитрий Дмитриев осужден на 10 суток ареста. Такое решение приняла 2 ноября на заседании суда Партизанского района Минска судья Наталья Дедкова, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

Дмитриев был задержан 1 ноября во время освещения в Минске Марша против террора. В отношении него составили административные протоколы за неподчинение требованиям сотрудников милиции (ст. 23.4 КоАП) и участие в несанкционированной акции (ст. 23.34 КоАП), передает БелаПАН.

По информации БАЖ, за последний месяц Дмитриева уже четырежды задерживали во время работы.

Помимо Дмитриева во время вчерашнего марша было задержано еще шесть журналистов: Дмитрий Солтан (Буянов) и Дмитрий Кравчук (операторы вещающего на Беларусь польского телеканала «Белсат»), Александр Зенькович и Яна Трусило (фотокорреспонденты газеты «Новы Час»), Юрий Шамшур (российское информагентство ТАСС) и Алена Ляшкевич (корреспондент «Новы Час»). Шамшура и Ляшкевич отпустили вскоре после задержания, о судьбе Зеньковича и Трусило сведений пока нет.
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Тэги: арест журналиста Персона: Дмитрий Дмитриев Город: Минск