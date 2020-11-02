Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 83
Землетрясение, произошедшее днем в пятницу, унесло жизни 83 человек в Турции и двух в Греции. По последним данным турецкого
Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.
На западе Турции произошло землетрясение в 6,6 баллов. Днем в пятницу 30 октября начло трясти близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на ближайших греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9.
Землетрясение вызвало небольшое цунами.