В Минске пешеход попала под машину, в больнице скончалась

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Всего за минувшие выходные в результате дорожно-транспортных происшествий в Беларуси погибли пять человек, 23 пострадали.

По сведениям ГАИ, в Минске 30 и 31 октября случилось две аварии с участием пешеходов. Одна из пострадавших умерла в больнице.

30 октября около 23 часов водитель 1971 года рождения за рулем «Форда» на проспекте Независимости совершил наезд на пешехода - женщину 1943 года рождения, которая от телесных повреждений скончалась в больнице. Судя по фото ГАИ, несчастье случилось у станции метро Восток, напротив торгового центра Дана Молл. Отметим, что для перехода этого участка проезжей части оборудованы подземные переходы. 

Еще одно ДТП, в результате которого пострадал пешеход, случилось 31 октября около 19:00 в районе транспортной развязки МКАД – ул. Кижеватова. Renault под управлением водителя 1964 г.р. сбил женщину 1983 г.р. Она получила травмы и была госпитализирована в медучреждение.

В результате второй аварии пешеход — женщина 1983 года рождения — с травмами госпитализирована.
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Тэги: ДТП Город: Минск

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