Глава Мингорсовета озвучил схему внесения изменений в Конституцию от Минска

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Подготовкой изменений в Конституцию, инициированных Александром Лукашенко, занимаются депутаты Мингросовета. Они систематизируют и обобщают обращения, полученные от горожан, партий, ветеранских организаций. Затем горсовет планирует передать предложения в парламент.

Несколько сотен обращений, касающихся изменений Конституции, поступило в Минский городской Совет депутатов от минчан, передает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на главу Мингорсовета Андрея Бугрова.

«Очень много предложений, касающихся местного самоуправления, управления, новых способов и методов работы коллегиальных органов территориального общественного самоуправления (КОТОС). Спектр вопросов широкий: от управления своим подъездом до смертной казни. Есть предложение убрать понятие смертной казни из Конституции, но при этом сохранить эту высшую меру наказания в уголовном законодательстве», — рассказывает Андрей Бугров.

Глава Мингорсовета пообещал, что депутаты все рассмотрят, систематизируют и обобщат.

«Потом состоится городское обсуждение, по итогам которого Минск подготовит и представит свои предложения в парламент»,  рассказал о схеме внесения изменений в Конституцию Андрей Бугров.

Для выхода из политического кризиса и транзита власти Александр Лукашенко готовит проведение Всебелорусского народного собрания (которое, как сообщил премьер Роман Головченко, может пройти в январе-феврале будущего года). По убеждению аналитиков, на собрании Лукашенко намерен провести свою концепцию новой Конституции и выдать это за плод общественного диалога.
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Тэги: изменения в Конституцию конституционная реформа Персона: Андрей Бугров Александр Лукашенко

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