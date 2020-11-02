Глава Мингорсовета озвучил схему внесения изменений в Конституцию от Минска
Подготовкой изменений в Конституцию, инициированных Александром Лукашенко, занимаются депутаты Мингросовета. Они систематизируют и обобщают обращения, полученные от горожан, партий, ветеранских организаций. Затем горсовет планирует передать предложения в парламент.
Несколько сотен обращений, касающихся изменений Конституции, поступило в Минский городской Совет депутатов от минчан, передает агентство
«Очень много предложений, касающихся местного самоуправления, управления, новых способов и методов работы коллегиальных органов территориального общественного самоуправления (КОТОС). Спектр вопросов широкий: от управления своим подъездом до смертной казни. Есть предложение убрать понятие смертной казни из Конституции, но при этом сохранить эту высшую меру наказания в уголовном законодательстве», — рассказывает Андрей Бугров.
Глава Мингорсовета пообещал, что депутаты все рассмотрят, систематизируют и обобщат.
«Потом состоится городское обсуждение, по итогам которого Минск подготовит и представит свои предложения в парламент», — рассказал о схеме внесения изменений в Конституцию Андрей Бугров.
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