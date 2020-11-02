"Белорусы вновь демонстрируют невероятную храбрость против бронетехники, оружия и насилия"

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс 1 ноября поддержал народ Беларуси в стремлении к свободе.

«Очередное воскресенье белорусы мирно демонстрируют невероятную храбрость против бронетехники, оружия, нацеленного на них, и насилия», — написал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс на своей странице в "Твиттере", комментируя прошедший 1 ноября в Минске Марш против террора, передает БелаПАН .

«Их стремление к свободе и такая решительность необратимы. Наша поддержка народа Беларуси непоколебима», — заявил дипломат. Свою запись он сопроводил фотографией, на которой демонстранты стоят с поднятыми руками перед строем экипированных силовиков.

For yet another consecutive Sunday Belarusians are peacefully demonstrating incredible bravery against the armoured vehicles, the guns pointed at them and bullying. Their striving for freedom and such resolve is irreversible. Our support to the people of #Belarus is unbreakable. pic.twitter.com/fhYibaPhHz — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) November 1, 2020

Участники марша собрались возле станции метро "Парк Челюскинцев" и дошли до урочища Куропаты, места захоронения жертв сталинских репрессий. На пути манифестантов силовики выставляли кордоны, применяли спецсредства. Резиновой пулей ранен как минимум один человек. По данным правозащитников на 21.30, в столице задержано не менее 220 человек (в целом по стране не менее 238).