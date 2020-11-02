"Белорусы вновь демонстрируют невероятную храбрость против бронетехники, оружия и насилия"

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Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс 1 ноября поддержал народ Беларуси в стремлении к свободе.

«Очередное воскресенье белорусы мирно демонстрируют невероятную храбрость против бронетехники, оружия, нацеленного на них, и насилия», — написал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс на своей странице в "Твиттере", комментируя прошедший 1 ноября в Минске Марш против террора, передает БелаПАН.

«Их стремление к свободе и такая решительность необратимы. Наша поддержка народа Беларуси непоколебима», — заявил дипломат. Свою запись он сопроводил фотографией, на которой демонстранты стоят с поднятыми руками перед строем экипированных силовиков.

 

 

Участники марша собрались возле станции метро "Парк Челюскинцев" и дошли до урочища Куропаты, места захоронения жертв сталинских репрессий. На пути манифестантов силовики выставляли кордоны, применяли спецсредства. Резиновой пулей ранен как минимум один человек. По данным правозащитников на 21.30, в столице задержано не менее 220 человек (в целом по стране не менее 238).

 

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: мирные акции протеста Персона: Линас Линкявичюс

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