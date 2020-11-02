На выборах президента Молдовы будет второй тур

1 ноября в Молдове проходили президентские выборы. Никто из кандидатов не набрал большинства голосов, поэтому будет назначен второй тур.

Игорь Додон. Фото presedinte.md

Борьбу за кресло главы государства продолжат действующий президент Игорь Додон и бывшая премьер-министр Майя Санду. У Додона более 35% голосов, у Санду — более 32%.

На третьем месте, согласно предварительным подсчетам, находится кандидат от «Нашей партии» Ренато Усатый, который получил 16,92% голосов. За ним следует кандидат от партии «Шор» Виолета Иванова — 7,13%.

По данным ЦИК, явка на выборах президента превысила 33%.