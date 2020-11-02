Представитель Минздрава Беларуси: масочный режим почти не соблюдается

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Белорусы неохотно возвращаются к масочному режиму, и он сейчас почти не соблюдается, заявил начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Александр Пацеев в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ.

«Я бы даже сказал, что [масочный режим] почти не соблюдается. Там, где есть отслеживание, там, где есть контроль, там он соблюдается — в организациях здравоохранения, в сфере торговли», — сказал Пацеев.

«Понятно, что не очень удобно, понятно, что доставляет какие-то неприятные ощущения. Но, наверное, здесь надо четко понимать, что масочный режим нужен для того, чтобы обезопасить себя», — заявил чиновник.

Представитель Минздрава напомнил, что весной у людей был страх, «коронавирус воспринимался как болезнь, которую невозможно вылечить, люди боялись смерти».

«Сейчас мы уже понимаем, что это за заболевание. Да, есть смертельные случаи, но оно лечится. Самое главное, из того, чему мы за это время научились, — это организовали помощь, логистику, выстроили лабораторную диагностику. Поняли, что пациенты легкой степени могут лечиться на дому, тяжелой и средней — в стационаре», — сказал Пацеев.

По данным Минздрава, количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в стране достигло 99 459 (+977 за последние сутки), скончалось 985 человек (+5), напоминает БелаПАН.

 

Иллюстрация pixabay.com

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 масочный режим Персона: Александр Пацеев

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