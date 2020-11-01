Более 70 человек задержано сегодня на протестных акциях, в том числе журналисты

Правозащитники установили имена уже 71 задержанного сегодня в Минске и регионах.

Среди них известный скульптор Геннадий Лойко, гражданин России Алексей Андреев, а также журналисты Юрий Шамшур (российское информагентство ТАСС) (отпущен), Дмитрий Дмитриев, Александр Зенькович, Яна Трусило (все — газета «Новы Час») и Дмитрий Солтан (телеканал «Белсат»).

По данным «Белсата», оператор Дмитрий Солтан находится в УВД Октябрьского района Минска. При задержании его избили, у оператора отобрали камеру и телефон, оформляется протокол об административном правонарушении.