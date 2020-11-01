В Минске задержаны журналисты газеты «Новы Час» и оператор «Белсата»

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В Минске задержаны три корреспондента газеты «Новы Час» — Дмитрий Дмитриев, Александр Зенькович и Яна Трусило, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Редактор «Новага Часу» Оксана Колб сообщила, что Дмитриев при задержании был сильно избит и сейчас находится в Партизанском РУВД. Зенькович и Трусило доставлены в Октябрьское РУВД.

Предположительно задержан и оператор телеканала «Белсат» Дмитрий Солтан. По информации телеканала, последний раз журналиста видели возле детской железной дороги, которая расположена между станциями метро «Парк Челюскинцев» и «Московская». Здесь силовики проводили задержания участников марша. С тех пор он не выходил на связь.
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Тэги: задержания журналистов Новы час Белсат Персона: Дмитрий Дмитриев Александр Зенькович Яна Трусило Оксана Колб Дмитрий Солтан Город: Минск

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