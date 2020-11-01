Участников марша в Куропаты разгоняют на пересечении МКАД с улицей Мирошниченко

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Силовики препятствуют движению участников марша в Куропаты.

Солдаты внутренних войск разгоняют демонстрантов на пересечении МКАД с улицей Мирошниченко, где собралось несколько тысяч человек.

Очевидцы сообщают о задержаниях возле ТЦ «Экспобел» и BIGZZ. Ранее более двух десятков человек были задержаны на улице Гамарника.

На Логойском тракте, между «Макдональдсом» и паркингом, был слышен взрыв — возможно, применена светошумовая граната, однако подтверждения этому предположению нет.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: Дзяды Марш против террора Город: Минск

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