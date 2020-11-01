Уже более 30 человек задержаны сегодня в разных городах Беларуси
Правозащитники сообщают о задержанных в ходе очередной воскресной акции сторонников перемен.
В списках задержанных, который публикует правозащитный сайт
Сегодня в Минске и других городах Беларуси проходит очередная акция сторонников перемен — на этот раз она приурочена к дню поминовения предков Дзяды и называется Марш против террора.
Демонстранты собрались возле станции метро «Парк Челюскинцев» и направились в урочище Куропаты — место массовых расстрелов жертв сталинских репрессий.