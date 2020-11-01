Уже более 30 человек задержаны сегодня в разных городах Беларуси

/ Общество
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Правозащитники сообщают о задержанных в ходе очередной воскресной акции сторонников перемен.

В списках задержанных, который публикует правозащитный сайт spring96.org, на 15:20 было 35 фамилий.

Сегодня в Минске и других городах Беларуси проходит очередная акция сторонников перемен — на этот раз она приурочена к дню поминовения предков Дзяды и называется Марш против террора.

Демонстранты собрались возле станции метро «Парк Челюскинцев» и направились в урочище Куропаты — место массовых расстрелов жертв сталинских репрессий.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: воскресный марш массовые задержания

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