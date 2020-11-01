Возле церкви на ул. Калиновского навстречу демонстрантам вышли солдаты

Участники марша против репрессий свернули с проспекта Независимости на улицу Калиновского.

Голова колонны дошла до к Всехсвятской церкви и наткнулись на солдат и силовиков.

Как сообщает корреспондент БелаПАН, около полусотни солдат — судя по всему срочной службы — беспорядочно передвигаются среди демонстрантов, люди пытаются с ними говорить. Похоже, что силовики пытаются спровоцировать конфликт.

Тем временем подъехали несколько автобусов с внутренними войсками и ОМОН, а также водомет. Силовики перекрыли улицу Калиновского в районе церкви.

Части демонстрантам удалось пройти вперед.

Фото @motolkohelp