Возле церкви на ул. Калиновского навстречу демонстрантам вышли солдаты
Участники марша против репрессий свернули с проспекта Независимости на улицу Калиновского.
Голова колонны дошла до к Всехсвятской церкви и наткнулись на солдат и силовиков.
Как сообщает корреспондент БелаПАН, около полусотни солдат — судя по всему срочной службы — беспорядочно передвигаются среди демонстрантов, люди пытаются с ними говорить. Похоже, что силовики пытаются спровоцировать конфликт.
Тем временем подъехали несколько автобусов с внутренними войсками и ОМОН, а также водомет. Силовики перекрыли улицу Калиновского в районе церкви.
Части демонстрантам удалось пройти вперед.
Фото @motolkohelp