Журналисты Всеволод Зарубин и Вадим Замировский вышли после 15-суточного ареста

Журналисты информационной компании БелаПАН и портала TUT.by Всеволод Зарубин и Вадим Замировский 1 ноября вышли из ИВС в Барановичах после 15-суточного ареста.

Возле изолятора их встречали родные, друзья и коллеги.

Как сообщалось, 30 октября из столичного ЦИП после 13-суточного ареста была также освобождена корреспондент onliner.by Дарья Спевак

Дарья Спевак, Всеволод Зарубин и Вадим Замировский были задержаны днем 17 октября во время освещения марша студентов в центре Минска, напоминает БелаПАН .

Спевак была осуждена на 13 суток ареста по обвинению в неподчинении сотрудникам милиции (ст. 23.4 КоАП) и участии в несанкционированном массовом мероприятии (ст. 23.34 КоАП), а Зарубин и Замировский по тем же статьям — на 15 суток ареста.