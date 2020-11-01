В Амстердаме открылась выставка белорусского протестного искусства

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30 октября в Амстердама в выставочном пространстве Arti et Amicitiae открылась выставка белорусского протестного искусства. Она продлитсядо 7 ноября.

На выставке представлены работы более 60 художников из Беларуси и других стран.

Здесь и известный коллаж с Евой Юли Шевчук, и перфоманс «Достояние» Нади Саяпиной, и граффити Лены Давидович «Борись как девчонка», и проект Евгения Отцецкого «Площадь Перемен», и известные и так полюбившиеся многим работы Руфины Базловой про историю белорусской «выживанки».

Целая стена платформы Cultprotest.me показывает десятки протестных постеров и плакатов, а перформанс группы «Бергамот» погружает в реалии задержаний. В небольшой комнате с тусклым светом — интимные рисунки Нади Саяпиной и Вики Богданович из мест временного содержания.

Отдельная комната — перформанс «Твоя камера», посвященный нечеловеческим условиям содержания задержанных в первые дни после выборов.

Еще одна комната посвящена уличному искусству и протестным окнам и домам, особенно поражает посетителей — в ней десятки фотографий уличных граффити, протестных окон и дворов со всей Беларуси.

Для посетителей выставки волонтеры проводят экскурсии на английском, голландском и русском языках.

Проект реализован средствами белорусской диаспоры в Нидерландах и при поддержке Het Actiefonds и платформы StandByArt.
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Тэги: протестное искусство белорусская революция Беларусь-Нидерланды Персона: Юлия Шевчук Надежда Саяпина Елена Давидович Руфина Базлова Евгений Отцецкий Виктория Богданович Город: Амстердам

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