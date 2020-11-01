Марш против террора пройдет сегодня в Минске. В центр стягивают технику, отключен интернет

/ Общество
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1 ноября в Минске планируется провести Марш против террора.

Участники марша намерены пройти от парка Челюскинцев к месту расстрела жертв сталинских репрессий в урочище Куропаты.

В районе места сбора участников акции уже замечена техника правоохранительных органов. В частности, автобусы с силовиками стоят у Академии наук и у киностудии «Беларусьфильм».

В городе около полудня был отключен мобильный интернет. Интернет операторы связи отключают по воскресеньям во время акций, объясняя это «распоряжением уполномоченных государственных органов».

 

 

Фото @motolkohelp

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: Марш против террора Дзяды воскресный марш Город: Минск

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