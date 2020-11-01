Марш против террора пройдет сегодня в Минске. В центр стягивают технику, отключен интернет
1 ноября в Минске планируется провести Марш против террора.
Участники марша намерены пройти от парка Челюскинцев к месту расстрела жертв сталинских репрессий в урочище Куропаты.
В районе места сбора участников акции уже замечена техника правоохранительных органов. В частности, автобусы с силовиками стоят у Академии наук и у киностудии «Беларусьфильм».
В городе около полудня был отключен мобильный интернет. Интернет операторы связи отключают по воскресеньям во время акций, объясняя это «распоряжением уполномоченных государственных органов».
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