«Все мы знаем, кто настоящие самозванцы в Беларуси»

/ Политика
Просмотров: 1374

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская поддержала работников предприятия «Гродно Азот».

В своем обращении к работникам этого предприятия она отметила, что «весной белорусы всей страной собирали помощь врачам, чтобы они могли спасать белорусов. Сейчас народ готов помогать вам, дорогой «Гродно Азот», потому что ваш подвиг помогает всем нам приблизить жизнь в новой Беларуси».

По ее словам, в этой стране никто не будет считать, что профессионала можно заменить любым прохожим; никто не будет шантажировать контрактами; никто не назовет самозванцами за то, что человек выражает свое мнение.

«Все мы знаем, кто настоящие самозванцы в Беларуси. Они делают вид, что забастовки нет. Но они боятся ее, боятся вашей силы — и поэтому запугивают вас. Помните: правда на вашей стороне. Народ Беларуси, фонды солидарности и я на вашей стороне. Благодаря вашей смелости всё новые и новые люди вступают в забастовку на других заводах и предприятиях, выходят на марши, поддерживают друг друга. Никто не оставит вас в беде, потому что для всех нас работники «Гродно Азот» — герои, которые каждым своим поступком ускоряют нашу долгожданную общую победу», — подчеркнула Тихановская.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: акции протеста забастовки репрессии Гродно Азот Персона: Светлана Тихановская

Другие материалы на эту тему:

Избитый и отсидевший 14 суток медик Андрей Вербицкий получил еще 12 суток

Избитый и отсидевший 14 суток медик Андрей Вербицкий получил еще 12 суток

Следственный комитет разыскивает забастовщиков

Следственный комитет разыскивает забастовщиков

Что будет протестующему за повторное задержание на акции протеста

Что будет протестующему за повторное задержание на акции протеста

«Берем цветы и гуляем». В Минске прошел женский «демарш»

«Берем цветы и гуляем». В Минске прошел женский «демарш»