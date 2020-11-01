Роуминг в Союзном государстве подешевел в 20 раз

С сегодняшнего дня роуминг для находящихся в России абонентов белорусских ператоров должен значительно подешеветь.

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Это станет возможным благодаря предпоследнему тестовому этапу реализации идеи об отмене роуминга в Союзном государстве, пишет pnp.ru .

Как отмечается, операторы двух стран снизили тарифы с 30 до 1,5 цента за минуту.

Ожидается, что к 1 декабря Беларусь и РФ завершат тестовую эксплуатацию систем антифрода в сотовой связи.

Нынешний эксперимент продлится до Нового года, после чего должны быть разработаны абонентские розничные тарифы.

Напомним, заместитель главы Федеральной антимонопольной службы РФ Анатолий Голомолзин ранее заявлял, что тема роуминга между двумя странами будет закрыта в начале 2020-го.

Этот вопрос не сходит с повестки дня уже несколько лет. С предложением отменить роуминг внутри Союзного государства выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Не исключил, что это возможно и бывший посол РФ в Беларуси Александр Суриков.

В 2017-м во время заседания Высшего государственного совета СГ Александр Лукашенко поддержал идею отмены роуминга между двумя странами.

Как ранее заявлял министр связи и информатизации Беларуси Сергей Попков, вопрос отмены роуминга между Беларусью и Россией требует основательной проработки регулирующими органами и операторами сотовой электросвязи.