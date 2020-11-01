Брестское «Динамо» усложнило себе задачу отстоять чемпионство

Четыре клуба высшей лиги провели накануне перенесенные матчи. В этих поединках участвовали претенденты на золотые медали.

Фото ФК «Славия»

В Мозыре «Славия» смогла отобрать очки у действующего чемпиона — брестского «Динамо». Более того, гости смогли отыграться за минуту до окончания основного времени — 1:1 (Шестиловский, 79; Савицкий, 89).

В Бобруйске борющаяся за выживание «Белшина» крупно уступила «Шахтеру», ведущему погоню за БАТЭ — 1:5 (Левицкий, 90+2; Яхшибоев, 58, 63, 81, Сзоке, 75, Кендыш, 86).

Турнирная таблица на данный момент выглядит так: