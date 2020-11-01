Брестское «Динамо» усложнило себе задачу отстоять чемпионство
Четыре клуба высшей лиги провели накануне перенесенные матчи. В этих поединках участвовали претенденты на золотые медали.
В Мозыре «Славия» смогла отобрать очки у действующего чемпиона — брестского «Динамо». Более того, гости смогли отыграться за минуту до окончания основного времени — 1:1 (Шестиловский, 79; Савицкий, 89).
В Бобруйске борющаяся за выживание «Белшина» крупно уступила «Шахтеру», ведущему погоню за БАТЭ — 1:5 (Левицкий, 90+2; Яхшибоев, 58, 63, 81, Сзоке, 75, Кендыш, 86).
Турнирная таблица на данный момент выглядит так:
- БАТЭ — 53 очка (после 27 матчей);
- Шахтер — 52 (27);
- Динамо (Бр) — 48 (27);
- Неман — 47 (27);
- Торпедо-БелАЗ — 47 (27);
- Динамо (Мн) — 45 (27);
- Ислочь — 44 (27);
- Рух — 40 (27);
- Энергетик-БГУ — 35 (26);
- Витебск — 34 (27);
- Минск — 34 (27);
- Славия — 32 (26)
- Городея — 27 (27);
- Слуцк — 24 (26);
- Белшина — 20 (26);
- Смолевичи — 14 (27).