В Гродно задержали участников марша в поддержку бастующих работников «Гродно Азота»
В Гродно 31 октября прошли задержания на марше в поддержку бастующих работников «Гродно Азота».
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Участники марша отправились растянутой колонной в сторону «Гродно Азота».
Из подъехавших милицейских автобусов и автозаков выскочили около 150 силовиков в черном и стали задерживать людей, тех, кто пытался скрыться, ловили по дворам.
Точное количество задержанных неизвестно. Оцепление из омоновцев осталось стоять в районе автовокзала.