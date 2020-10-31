В Гродно задержали участников марша в поддержку бастующих работников «Гродно Азота»

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В Гродно 31 октября прошли задержания на марше в поддержку бастующих работников «Гродно Азота».

Силовики противодействуют участникам марша в Гродно. Фото: скриншот видео Ралыё Свабода.

Как сообщает БелаПАН, около 100-150 гродненцев собрались возле автовокзала, чтобы пройти маршем в поддержку бастующих предприятий. К месту сбора подтянулись автозаки и водомет.

Участники марша отправились растянутой колонной в сторону «Гродно Азота».

Из подъехавших милицейских автобусов и автозаков выскочили около 150 силовиков в черном и стали задерживать людей, тех, кто пытался скрыться, ловили по дворам.

Точное количество задержанных неизвестно. Оцепление из омоновцев осталось стоять в районе автовокзала.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: Марш солидарности Город: Гродно

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