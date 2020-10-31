На площади Якуба Коласа женский марш завершился и переформатировался в демарш

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К 15.30 участницы женского марша в Минске дошли до площади Якуба Коласа, где акция завершилась. Протестующие свернули бело-красно-белую атрибутику.

Часть демонстранток отправились небольшими группами и в одиночку гулять по центру города с цветами. Таким образом, субботний марш традиционно переформатировался в демарш. Учитывая, что сегодня Хеллоуин, некоторые женщины одеты в стиле ведьм — в шляпах и с метлами.

Сегодняшний женский марш проводился в знак солидарности с бастующими. «Мы выходим на марш призвать всех присоединиться к национальному забастовочному движению и поддержать тех, кто уже бастует», — говорилось в анонсе акции.

26 октября в Беларуси объявлена общенациональная забастовка в связи с невыполнением требований ультиматума, выдвинутого экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. Эти требования — отставка Александра Лукашенко, прекращение насилия и освобождение политзаключенных. Их поддержали сотни тысяч белорусов, которые 25 октября вышли на марш «Народный ультиматум» в Минске и других городах страны. Акции были жестко разогнаны силовиками.

Сильное давление оказывается сейчас и на всех, кто присоединился к забастовке, — их увольняют и задерживают.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: женский марш Город: Минск

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