Женский марш в Минске: задержания в районе площади Победы

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На выходе с моста через Свислочь, недалеко от столичной площади Победы, силовики задержали фотографа Виталия Пивоварчика — сотрудника государственной газеты "СБ. Беларусь сегодня", который освещал женский марш протеста.

Как сообщает корреспондент БелаПАН, к Пивоварчику целенаправленно подъехал микроавтобус, из него выбежали силовики и стремительно усадили фотографа внутрь. Стоявших рядом коллег не тронули.

Кроме того в районе площади Победы, на пересечении с улицей Киселева, задержана женщина с цветами. Она не участвовала в марше, а ждала колонну, которая в тот момент к ней приближалась.

Демонстрантки продолжают двигаться по проспекту Независимости. В пиковый момент в колонне было около 250 человек, до площади Победы дошли примерно 100.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: женский марш Город: Минск

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