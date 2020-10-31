Женский марш в Минске: задержания в районе площади Победы

На выходе с моста через Свислочь, недалеко от столичной площади Победы, силовики задержали фотографа Виталия Пивоварчика — сотрудника государственной газеты "СБ. Беларусь сегодня", который освещал женский марш протеста.

Как сообщает корреспондент БелаПАН , к Пивоварчику целенаправленно подъехал микроавтобус, из него выбежали силовики и стремительно усадили фотографа внутрь. Стоявших рядом коллег не тронули.

Кроме того в районе площади Победы, на пересечении с улицей Киселева, задержана женщина с цветами. Она не участвовала в марше, а ждала колонну, которая в тот момент к ней приближалась.

Демонстрантки продолжают двигаться по проспекту Независимости. В пиковый момент в колонне было около 250 человек, до площади Победы дошли примерно 100.