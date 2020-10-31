Журналист БелаПАН Павел Добровольский «нашелся» в ЦИП на Окрестина

Журналист информационной компании БелаПАН Павел Добровольский находится в столичном центре изоляции правонарушителей в 1-м переулке Окрестина, сообщили адвокату Сергею Зикрацкому в милиции — на дежурной линии 102.

Павел Добровольский.

Адвокат пытался найти подзащитного со вчерашнего дня. При этом дозвониться в ЦИП на Окрестина не удалось — там не отвечают на звонки.

Павел Добровольский был задержан днем 30 октября. В 12.36 в редакцию от него поступило сообщение: «Милиция в масках пришла». В это время он находился не в офисе. После этого мобильный телефон Добровольского стал недоступен, на сообщения в мессенджерах он также не отвечал.

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила БелаПАН, что Добровольский был доставлен во Фрунзенское РУВД Минска в рамках административного процесса. Какая статья КоАП вменяется журналисту, не известно. По словам Ганусевич, до суда он будет находиться в местах временного содержания.

Адвокат задержанного Сергей Зикрацкий до вечера пятницы не смог узнать, где находится подзащитный и какое правонарушение ему вменяется. В центре изоляции правонарушителей и изоляторе временного содержания на Окрестина адвокату сообщили, что Добровольского в списках оформленных нет.

Защитник принял решение подать заявление об исчезновении человека. Сотрудники УВД Фрунзенского района отказались зарегистрировать заявление, заявив, что передадут его в канцелярию, а это значит, что в лучшем случае заявление будет зарегистрировано только в понедельник.

Поэтому адвокат позвонил на линию 102 и заявил об исчезновении человека. Данное заявление было принято и зарегистрировано, в связи с чем должен был начаться поиск.