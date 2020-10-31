COVID-19: за минувшие сутки в Беларуси — 983 новых случая

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 98.482 (+983 за последние сутки), скончалось 980 человек (+3), сообщает БелаПАН со ссылкой на Министерство здравоохранения.

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За сутки прирост случаев инфекции увеличился. 30 октября, согласно официальной статистике, было 970 новых случаев и четыре смерти.

Минздрав отмечает, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровели и выписаны 86.663 пациента (681 за последние сутки).

Проведено 2.495.602 теста на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 25.395.

Министерство здравоохранения с весны не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также тяжелых больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Уже полгода Минздрав не проводит пресс-мероприятий на эту тему.