Возле ГУМа участники марша людей с инвалидностью прекратили свою акцию, Женский марш продолжается

/ Общество
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На перекрестке проспекта Независимости с улицей Ленина, возле ГУМа, участники марша людей с (не)ограниченными возможностями прекратили свою акцию.

Фото: Радыё Свабода.

Женский марш продолжается. В нем также участвует известный гражданский активист 83-летний поэт Ян Гриб.

Демонстранты дошли до Октябрьской пощади, скандируют «Забастовка!», «Пошел вон, ты и твой ОМОН!».

Возле Дома офицеров — скопление микроавтобусов с силовиками.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: марши солидарности Персона: Ян Гриб Город: Минск