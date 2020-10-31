Участники женского марша и марша людей с (не)ограниченными возможностями объединились в одну колонну. Это произошло на пересечении проспекта Независимости с улицей Володарского.

Фото: скриншот видео Радыё Свабода.

Участники марша людей с (не)ограниченными возможностями двигались от Красного костела. Женский марш направлялся к проспекту Независимости от кинотеатра «Беларусь» по Романовской Слободе и улице Володарского.

Сейчас в общей колонне около 200 человек. Демонстранты скандируют «Наши дети лучше всех!», «Смотри в окно, а не в телевизор!». Проходя мимо зданий МВД и КГБ, участники акции также скандировали «Трибунал!».

Демонстрантов сопровождают силовики на микроавтобусах. Проезжающие мимо автомобилисты сигналят в поддержку акции.