В столице стартовал очередной марш людей с (не)ограниченными возможностями

В Минске начался очередной марш людей с (не)ограниченными возможностями.

Фото: скриншот видео Радыё Свабода.

Около 40 участников акции выдвинулись от Красного костела по проспекту Независимости. В их числе — известный гражданский активист 83-летний поэт Ян Гриб, люди в инвалидных колясках, а также с костылями и тростями.

Демонстранты несут цветы, бело-красно-белые ленты и флаги, плакаты с надписями: «Я хожу за внучек, Танечку и Сашеньку», «Інваліды супраць катаванняў», «Наша возьме! Жыве Беларусь!» и другими.

За происходящим наблюдают сотрудники милиции в форме, ведется видеосъемка. В мегафон собравшихся предупреждают о том, что мероприятие не санкционировано.

Сегодняшний марш проходит под девизом «Инвалиды тела против беспредела инвалидов души».

Предыдущий подобный марш прошел 22 октября и длился около двух часов. Его участники прошли от Красного костела до Октябрьской площади.