В столице стартовал очередной марш людей с (не)ограниченными возможностями
В Минске начался очередной марш людей с (не)ограниченными возможностями.
Около 40 участников акции выдвинулись от Красного костела по проспекту Независимости. В их числе — известный гражданский активист 83-летний поэт Ян Гриб, люди в инвалидных колясках, а также с костылями и тростями.
Демонстранты несут цветы, бело-красно-белые ленты и флаги, плакаты с надписями: «Я хожу за внучек, Танечку и Сашеньку», «Інваліды супраць катаванняў», «Наша возьме! Жыве Беларусь!» и другими.
За происходящим наблюдают сотрудники милиции в форме, ведется видеосъемка. В мегафон собравшихся предупреждают о том, что мероприятие не санкционировано.
Сегодняшний марш проходит под девизом «Инвалиды тела против беспредела инвалидов души».
Предыдущий подобный марш прошел 22 октября и длился около двух часов. Его участники прошли от Красного костела до Октябрьской площади.