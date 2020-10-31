В Минске проходит Женский марш в поддержку бастующих

/ Общество
Просмотров: 184

Около 150 человек участвуют в традиционном субботнем Женском марше.

Фото: скриншот видео Радыё Свабода.

Участницы акции собрались в сквере возле кинотеатра «Беларусь». За ними наблюдали двое сотрудников милиции в форме. На прилегающих улицах стояли микроавтобусы с силовиками.

В 13.30 женщины отправились колонной по улице Романовская слобода в сторону Немиги, Они скандируют лозунги в поддержку честных выборов, политзаключенных и бастующих.

Сегодняшний Женский марш призван показать солидарность с бастующими. «Мы выходим на марш призвать всех присоединиться к национальному забастовочному движению и поддержать тех, кто уже бастует», — говорилось в анонсе акции. 

С 26 октября в Беларуси объявлена общенациональная забастовка в связи с невыполнением требований ультиматума, выдвинутого экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. Эти требования — отставка Александра Лукашенко, прекращение насилия и освобождение политзаключенных. Их поддержали сотни тысяч белорусов, которые 25 октября вышли на марш «Народный ультиматум» в Минске и других городах страны. Акции были жестко разогнаны силовиками.

Жесткое давление идет сейчас и на всех, кто присоединился к забастовке — их увольняют и задерживают.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: женский марш Персона: Светлана Тихановская/ Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Женский марш собрал до 400 участниц и завершился без задержаний

Женский марш собрал до 400 участниц и завершился без задержаний

Дмитрий Ямпольский. МЫ. Как революция в Беларуси стала женской

Дмитрий Ямпольский. МЫ. Как революция в Беларуси стала женской

«Берем цветы и гуляем». В Минске прошел женский «демарш»

«Берем цветы и гуляем». В Минске прошел женский «демарш»

Сотни минчанок устроили Женский марш в центре Минска

Сотни минчанок устроили Женский марш в центре Минска