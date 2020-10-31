В Минске проходит Женский марш в поддержку бастующих

Около 150 человек участвуют в традиционном субботнем Женском марше.

Фото: скриншот видео Радыё Свабода.

Участницы акции собрались в сквере возле кинотеатра «Беларусь». За ними наблюдали двое сотрудников милиции в форме. На прилегающих улицах стояли микроавтобусы с силовиками.

В 13.30 женщины отправились колонной по улице Романовская слобода в сторону Немиги, Они скандируют лозунги в поддержку честных выборов, политзаключенных и бастующих.

Сегодняшний Женский марш призван показать солидарность с бастующими. «Мы выходим на марш призвать всех присоединиться к национальному забастовочному движению и поддержать тех, кто уже бастует», — говорилось в анонсе акции.

С 26 октября в Беларуси объявлена общенациональная забастовка в связи с невыполнением требований ультиматума, выдвинутого экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. Эти требования — отставка Александра Лукашенко, прекращение насилия и освобождение политзаключенных. Их поддержали сотни тысяч белорусов, которые 25 октября вышли на марш «Народный ультиматум» в Минске и других городах страны. Акции были жестко разогнаны силовиками.

Жесткое давление идет сейчас и на всех, кто присоединился к забастовке — их увольняют и задерживают.