Видеофакт. В Речице рабочие застряли на 27-метровой высоте — выручили спасатели

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В пятницу, 30 октября, в 15:12 речицкие спасатели получили сообщение о том, что на улице Молодежной в райцентре требуется помощь рабочим, застрявшим в люльке на уровне девятого этажа.

Фото: скриншот из видео МЧС.

Как сообщает пресс-служба МЧС, прибыв к месту ЧП, сотрудники ведомства выяснили, что двое мужчин проводили работы по герметизации швов жилого дома. Из-за неисправности автоматики подъема и спуска люльки они застряли на уровне девятого этажа и самостоятельно спуститься не могли.

При помощи прибывшей автолестницы рабочие самостоятельно спустились на землю. В медицинской помощи мужчины не нуждались.
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Тэги: МЧС помощь рабочим Город: Речица

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