Тело умершего от COVID-19 волгоградца 12 дней возили по моргам, а жене отвечали — он живой

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Жуткая история произошла в Волгоградской области. Тело 64-летнего умершего от COVID-19 пациента 12 дней возили по моргам, в то время, как его супругу в больнице уверяли, что мужчина находится на лечении в хирургическом отделении.

Сергей Овечкин.

Как сообщает портал bloknot.ru, женщина обратилась в местную редакцию 29 октября. Она заявила, что ничего не знает о судьбе супруга Сергея Овечкина.

По словам Веры Овечкиной, все началось 17 октября. В этот день у ее супруга начались сильные кровотечения из горла и кишечника. В тяжелом состоянии скорая отвезла его в реанимацию в железнодорожную больницу Волгограда. Здесь мужчина пробыл двое суток, после чего его перевезли в больницу Фишера в город Волжский.

Вера Владимировна приехала 19 октября в больницу и передала мужу одежду вместе с сотовым телефоном. Звонка от него так и не получила. «Я в передачку с телефоном записку вложила: «Христом Богом прошу, ответьте кто-нибудь». Звонила – тишина. Думала, хоть кто-нибудь ответит».

В приемном покое на многочисленные звонки супруги Сергея отвечали, что такой пациент в больнице есть и что он находится на лечении в хирургическом отделении, но никакой информации о его состоянии никто сказать не мог. Обеспокоенная состоянием здоровья супруга волгоградка стала бить тревогу. Не дозвонившись главврачу, пыталась достучаться в райздравотдел, в комитет здравоохранения, подключила полицию.

В итоге женщина обратилась 29 октября в редакцию. Проведя расследование, журналисты выяснили, что Сергей Овечкин умер и его тело возят по моргам. Из-за поднявшегося скандала супруге покойного позвонил сам главврач городской больницы №1 имени Фишера. Он сообщил, что Овечкин Сергей Николаевич умер 19 октября — в тот же день, как поступил. Лежит в морге, перепутали документы.

Женщина в слезах и в ужасе от того, что ее супруг уже 12 дней, как умер, а ее все уверяли в больнице, что он на лечении в хирургии.

По инициативе руководителя лечебного заведения в учреждении будет проведена служебная проверка, виновные понесут наказание.
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Тэги: коронавирус смерть пациента Персона: Сергей Овечкин Вера Овечкина Город: Волгоград

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