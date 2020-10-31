Нацбанк констатирует рост инфляционных и девальвационных ожиданий

В III квартале 2020 года годовая инфляция в Беларуси увеличилась до 6,1% при установленном на текущий год целевом параметре не более 5%, говорится в квартальном обзоре инфляции, подготовленном специалистами Национального банка.

Как отмечает регулятор, основными факторами ускорения инфляции стали ослабление белорусского рубля на фоне возросших инфляционных и девальвационных ожиданий в экономике.

«Высокая степень неопределенности относительно дальнейшего развития пандемии COVID-19, а также сложившаяся во второй половине отчетного квартала общественно-политическая ситуация обусловили рост инфляционных и девальвационных ожиданий в экономике», — констатируют в Нацбанке.

Как отмечают аналитики, это привело к повышенному спросу на иностранную валюту в августе 2020 года как со стороны предприятий, так и со стороны населения. В результате сформировавшегося на внутреннем валютном рынке давления произошло ослабление белорусского рубля, что отразилось на динамике свободных цен потребительского рынка.

Под воздействием указанных факторов годовая базовая инфляция за III квартал ускорилась с 3,7% в июне до 5,4% в сентябре 2020 года.

По данным Нацбанка, наблюдался значимый рост цен на импортируемые товары, а также услуги, стоимость которых зависит от курсового фактора. Так, подорожали большинство непродовольственных товаров (электротовары, телевизоры, строительные материалы, автомобили), услуги воздушного транспорта.

В продовольственном сегменте основной вклад в прирост цен обеспечили удорожание мясной и рыбной продукции.

«Вместе с тем сдерживающее влияние на базовую инфляцию оказали меры косвенного ценового регулирования. В целях недопущения необоснованно завышенного роста цен в организациях торговли правительством было принято решение о продлении регулирования торговых надбавок на реализуемые социально значимые товары», — отметили специалисты регулятора.

Как сообщалось, инфляция в Беларуси на 2020 год была запланирована в 5%. Между тем в январе-сентябре темпы роста потребительских цен в годовом выражении ускорились до 6,1% (против 5,6% в январе-августе и 5,2% в январе-июле).

После президентских выборов, состоявшихся 9 августа, на фоне политического кризиса в Беларуси наблюдался повышенный спрос на иностранную валюту. В результате этого курсы иностранных валют в августе выросли на 8%, что спровоцировало рост инфляции в сентябре.

Согласно октябрьской оценке регулятора, прирост потребительских цен по итогам 2020 года составит около 6%.