Что случилось с валютой
Прошедшая рабочая неделя (26-30 октября) на БВФБ зафиксировала рост всех пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.
Они продемонстрировали следующий рост:
- евро — на 0,0749 пункта (с 3,0029 до 3,0778 белорусского рубля);
- доллар — 0,0953 пункта (с 2,5399 до 2,6352 белорусского рубля);
- российский рубль — на 0,0078 пункта (с 3,3212 до 3,329 белорусского рубля за 100 российских);
- злотый — 0,087 пункта (с 6,573 до 6,66 белорусского рубля за 10 злотых);
- гривна — 0,029 пункта (с 8,9751 до 9,2651 белорусского рубля за 100 гривен).
Ранее сообщалось, что в январе-сентябре средний курс наличного доллара
Всемирно известное авторитетное рейтинговое агентство Standard & Poor's
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