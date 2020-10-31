Что случилось с валютой

Прошедшая рабочая неделя (26-30 октября) на БВФБ зафиксировала рост всех пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Фото ru.freepik.com

Они продемонстрировали следующий рост:

евро — на 0,0749 пункта (с 3,0029 до 3,0778 белорусского рубля);

доллар — 0,0953 пункта (с 2,5399 до 2,6352 белорусского рубля);

российский рубль — на 0,0078 пункта (с 3,3212 до 3,329 белорусского рубля за 100 российских);

злотый — 0,087 пункта (с 6,573 до 6,66 белорусского рубля за 10 злотых);

гривна — 0,029 пункта (с 8,9751 до 9,2651 белорусского рубля за 100 гривен).

Ранее сообщалось, что в январе-сентябре средний курс наличного доллара вырос на 23,70% (с 2,1134 до 2,6142 рубля).

Всемирно известное авторитетное рейтинговое агентство Standard & Poor's изменило со «стабильного» на «негативный» прогноз долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Беларуси, находящегося на уровне «B».

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