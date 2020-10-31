Вудкрофт о поражении в матче с «Торпедо»: не хватило реализации и дисциплины

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал безвольно проигранный гостевой поединок в Нижнем Новгороде.

Фото ХК «Динамо-Минск»

Накануне вечером «зубры», ведя походу поединка 3:1, уступили в итоге «оленям» 3:6.

«К сожалению, мы вошли в игру неуверенно, позволили сопернику забить, но все же завершили первый период, лидируя в счете — 2:1. А после счета 3:1 создали множество моментов для того, чтобы забить еще. Не хватило реализации и дисциплины. Когда так много вещей происходит одновременно, выиграть матч с равным по силе соперником крайне сложно. Это то, что произошло в этот раз», — приводит пресс-служба «Динамо» слова своего рулевого.

По его словам «бело-голубые» «не были готовы победить и дали возможность сопернику в третьем периоде вернуться в борьбу, чем «Торпедо» воспользовалось. Это очень опасная команда. Мы знали об этом. Поплатились за ошибки. Я разочарован».

Также Вудкрофт заметил, что стилю его команды требуется дисциплина со стороны игроков: «Поговорим с хоккеистами. Нам следует вернуться к тому хоккею, который приносил результат раньше. Мы на пути к этому».

В эту выездную серию минчане проведут еще четыре поединка, соперниками в которых у них будут:

01.11. — «Локомотив»;

11.11. — «Сибирь»;

13.11. — «Амур»;

15.11. — «Барыс».

На данный момент в активе «зубров» 24 очка после 20 встреч, что позволяет занимать четвертое место в Западной конференции.