Вудкрофт о поражении в матче с «Торпедо»: не хватило реализации и дисциплины

/ Спорт
Просмотров: 79

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал безвольно проигранный гостевой поединок в Нижнем Новгороде.

Фото ХК «Динамо-Минск»

Накануне вечером «зубры», ведя походу поединка 3:1, уступили в итоге «оленям» 3:6.

«К сожалению, мы вошли в игру неуверенно, позволили сопернику забить, но все же завершили первый период, лидируя в счете — 2:1. А после счета 3:1 создали множество моментов для того, чтобы забить еще. Не хватило реализации и дисциплины. Когда так много вещей происходит одновременно, выиграть матч с равным по силе соперником крайне сложно. Это то, что произошло в этот раз», — приводит пресс-служба «Динамо» слова своего рулевого.

По его словам «бело-голубые» «не были готовы победить и дали возможность сопернику в третьем периоде вернуться в борьбу, чем «Торпедо» воспользовалось. Это очень опасная команда. Мы знали об этом. Поплатились за ошибки. Я разочарован».

Также Вудкрофт заметил, что стилю его команды требуется дисциплина со стороны игроков: «Поговорим с хоккеистами. Нам следует вернуться к тому хоккею, который приносил результат раньше. Мы на пути к этому».

В эту выездную серию минчане проведут еще четыре поединка, соперниками в которых у них будут:

  • 01.11. — «Локомотив»;
  • 11.11. — «Сибирь»;
  • 13.11. — «Амур»;
  • 15.11. — «Барыс».

На данный момент в активе «зубров» 24 очка после 20 встреч, что позволяет занимать четвертое место в Западной конференции.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ХК Динамо-Минск-КХЛ Персона: Крэйг Вудкрофт

Другие материалы на эту тему:

«Если тебе больше платят, от тебя больше ждут». Вудкрофт сделал крайними лидеров

«Если тебе больше платят, от тебя больше ждут». Вудкрофт сделал крайними лидеров

Минскому хоккейному «Динамо» вдвое урезали зарплатную ведомость

Минскому хоккейному «Динамо» вдвое урезали зарплатную ведомость

Крэйг Вудкрофт вновь возглавил минское «Динамо»

Крэйг Вудкрофт вновь возглавил минское «Динамо»

Андрей Сидоренко: не хватило везде по чуть-чуть

Андрей Сидоренко: не хватило везде по чуть-чуть