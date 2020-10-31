Атмосферные фронты накрыли Беларусь

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В субботу, 31 октября, территория республики будет находиться под влиянием атмосферных фронтов.

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, будет преобладать облачная погода. В некоторых районах пройдут дожди. Местами сгустится туман.

Ветер неустойчивый слабый. Погода в регионах:

  • Брест +8..+10°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Витебск +9..+11°C (вероятность осадков 10-15%);
  • Гомель +8..+10°C (вероятность осадков 80-90%);
  • Гродно +8..+10°C (вероятность осадков 10-15%);
  • Могилев +9..+11°C (вероятность осадков 30-40%);
  • Минск +8..+10°C (вероятность осадков 30-40%).
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Тэги: погода

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