Атмосферные фронты накрыли Беларусь

В субботу, 31 октября, территория республики будет находиться под влиянием атмосферных фронтов.

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По прогнозам синоптиков, будет преобладать облачная погода. В некоторых районах пройдут дожди. Местами сгустится туман.

Ветер неустойчивый слабый. Погода в регионах: