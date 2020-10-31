Атмосферные фронты накрыли Беларусь
В субботу, 31 октября, территория республики будет находиться под влиянием атмосферных фронтов.
По прогнозам синоптиков, будет преобладать облачная погода. В некоторых районах пройдут дожди. Местами сгустится туман.
Ветер неустойчивый слабый. Погода в регионах:
- Брест +8..+10°C (вероятность осадков 5-10%);
- Витебск +9..+11°C (вероятность осадков 10-15%);
- Гомель +8..+10°C (вероятность осадков 80-90%);
- Гродно +8..+10°C (вероятность осадков 10-15%);
- Могилев +9..+11°C (вероятность осадков 30-40%);
- Минск +8..+10°C (вероятность осадков 30-40%).