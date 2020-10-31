Лукашенко продолжает нелепо публично оскорблять оппонентов

Инициатива члена президиума Координационного совета Павла Латушко о создании Народного антикризисного управления демонстрирует раскол в оппозиции. Такое мнение высказал Александр Лукашенко, выступая перед сотрудниками центрального аппарата МВД 30 октября.

Фото president.gov.by

При этом Лукашенко исказил фамилии Латушко и бывшего претендента на пост президента Валерия Цепкало.

«Создали уже народное антикризисное управление под управлением этого Лохушко, как его, Латушко. Ну есть Координационный совет. Нет, управление еще. А почему? Потому что раздрай начался. И после этого еще Цепкаля создаст что-то. Понимаете, до хрена там за границей — портфелей не хватает. И начали клепать вот эти правительство в изгнании. Для чего? А финансирование. Гранты ж будут давать под организацию. Вот антикризисное управление создали. Опять за границей», — сказал Лукашенко.

«Ну и вот Иван Станиславович (председатель КГБ Тертель. — БелаПАН.), наверное, это заметил, я тоже, и мне докладывают. У них пошел там раздрай, борьба за эти гранты. Не надо им ничего хорошего в Беларуси. Им надо вот это сгрести и поделить, как это было всегда. Ну вы же сведущие люди, вы ж понимаете, как это было. Вот они и начинают создавать эти структуры», — считает Лукашенко, фрагмент выступления которого размещен в близком к нему телеграм-канале «Пул первого».

О создании Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко объявил 28 октября. По его словам, Координационный совет создан для проведения результативных переговоров по переходу власти, а Народное антикризисное управление обеспечит их начало, а в последующем будет органом, который обеспечит стабильность в стране с момента ухода экс-президента со своего поста вплоть до даты выборов и прихода к власти нового правительства.

«Наша команда в помощь штабу национального лидера и Координационному совету выступает с конкретными предложениями, — сказал Латушко. — Мы создаем направления по обеспечению неотвратимости наказания и ответственности лиц, виновных в насилии в отношении мирных граждан; по взаимодействию с международными организациями для ареста выведенных из страны режимом средств; по формированию списка компаний, банков, связанных с обслуживанием и финансированием режима для осуществления экономических санкций; по расширению списка лиц для осуществления персональных санкций. За данными шагами последуют другие».

«Для выхода из кризиса мы начинаем подготовку институтов власти к переходному периоду — по восстановлению законности и правопорядка. Как исправить ситуацию в экономике? Как восстановить внешний имидж Беларуси? Как обеспечить права граждан? У нас есть четкий ответ. Мы готовы работать круглосуточно, чтобы на деле показать — у нас есть перспектива, мы выйдем из катастрофической ситуации, в которую нас загнала власть. Мы против выученной беспомощности, мы справимся с любыми трудностями», — добавил член президиума КС.

Латушко призвал «компетентных, креативных и ответственных» людей, которые «полны идей и готовы работать», присоединяться к команде НАУ, отправив заявку на сайт этой инициативы.