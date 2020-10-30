Задержали преподавателя Наталью Дулину, уволенную из МГЛУ

Возле Минского государственного лингвистического университета сегодня была задержана доцент Наталья Дулина, сообщили БелаПАН коллеги преподавательницы.

«Около четырех часов двое неизвестных мужчин задержали Дулину в тридцати метрах от университета», — сказал собеседник.

Местонахождение Дулиной пока неизвестно.

Доцент кафедры итальянского языка Наталья Дулина вместе с двумя другими преподавательницами уволена из МГЛУ за активную гражданскую позицию. Сегодня у входа в вуз в поддержку отчисленных и уволенных из университета собрались студенты, их родители, преподаватели и выпускники.

Вышедшую из МГЛУ Наталью Дулину люди встретили аплодисментами. Они держали растяжку со словами «VIVA Дулина!» и скандировали «Дулина, мы гордимся!», «Спасибо!», «Жыве Беларусь!», «Саша, ты отчислен!».

«Приказ о моем увольнении есть, я его еще не подписала, потому что нахожусь в забастовке», — сообщила преподавательница БелаПАН.

«По сути, меня уволил Лукашенко своими словами 27 октября. Остальные лишь наперегонки исполняют его приказы», — считает Дулина.

27 октября совещании по подготовке Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко заявил: «Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены из вуза. То же самое преподаватели, их тоже единицы, которые гадко себя ведут в вузах».