Лукашенко: мы не против флагов воюем, а против чуждых идей

Александр Лукашенко вновь призвал граждан отстоять независимость и суверенитет страны, обеспечить достойную жизнь будущим поколениям, сообщает его пресс-служба.

«Я никого не заставляю, это не мой принцип. Ни студентов, которые сегодня там бастуют якобы, ни рабочих, ни крестьян, ни госаппарат, ни военных. Никого не тащу в свою сторону. Хотите — вставайте рядом. Я даже за спины вам прятаться не буду. Пойду туда, куда надо, куда скажете, для того, чтобы вы не боялись никого и отстояли эту страну», — заявил Лукашенко 30 октября на встрече с сотрудниками МВД .

«Кто не хочет — господь с вами, — продолжил он. — Могу повторить, что говорил в канун выборов: только никогда не предавайте! Предателей не только господь не любит, но и те, которые сегодня зовут вас: «Бросайте, приходите!» Правда, неизвестно, куда идти. Поэтому смотрите сами. Это принципиально. Потому что то, что происходит, — это детали. Главное — суверенитет, независимость нашей страны, где будем мы, наши дети и внуки завтра».

Лукашенко отметил, что вся история Беларуси была соткана из подобных событий, и даже пожестче.

«Получалось, что нас рвали и делили на куски, на клочья. Благодаря нашим в основном нацменам. А те не сориентировались. То одних просили, чтобы им подарили суверенитет и независимость… Дошло до того, что под бчб-флагами в последнюю войну они стали на сторону кровавого фашизма и сегодня оправдываются, что они таким образом хотели получить независимость. Получили? Получили каждого третьего погибшего, искалеченного и умершего потом, — сказал он. — Страна превратилась в руины. И они сегодня поднимают этот флаг над головой. Кто они? Флаг ни в чем не виноват, я уже об этом говорил. А дело в том, что у людей ассоциируется с этим флагом. Поэтому мы с вами не против флагов воюем. Мы воюем против тех чуждых идей и тех людей, в головах которых эти идеи».

По словам Лукашенко, не только присутствующие на встрече сотрудники внутренних дел, но и армия должны понять: «Война — это не та война, которая была, что она начиналась с внешней агрессии. Любая война начнется изнутри. Ее так и готовили у нас. Поэтому все должны понимать, что мы мобилизуем всё, что у нас есть для того, чтобы защитить свою страну, свою землю и свои семьи, своих детей. Я хочу, чтобы вы это понимали».