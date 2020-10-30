Лукашенко: президент никогда не бежал и бежать не собирается

«Президент никогда не бежал и бежать не собирается», — заявил Александр Лукашенко 30 октября на встрече с центральным аппаратом Министерства внутренних дел. Фрагмент выступления размещен в телеграм-канале «Пул первого».

«Я прожил достаточно в этой жизни. Тут некоторые вот я сегодня посмотрел — и вам советую тоже почитать — [пишут] о закате политической карьеры президента, — сказал Лукашенко. — Да не дождетесь».

«Это не значит, что я буду посиневшими пальцами, как я говорил, держаться за это кресло. Нет, политика — это не только президент. Мы с вами рано или поздно уйдем с этих должностей, но мы не уйдем от сохранения того, что мы сейчас сберегли. Поэтому, если вы позовете меня к себе, когда мы якобы с вами будем на пенсии, мы еще послужим этому государству и народу. Если новый президент, придя, после нас придут генералы, захотят от нас совета, помощи и поддержки, мы им окажем. Вот и вся моя политика», — заявил Лукашенко.

«Но если кто-то думает, что я тут сейчас собрался и свинтил... Слушайте, были ситуации, когда, может быть, кто-то и дрожал, но вот генералы сидят, которые постоянно со мной сталкивались, видели, что у меня даже волос не дрогнул. Слушайте, у нас было посложнее: у нас жгли на улицах автомобили, у нас анархисты и подонки со всего мира приезжали — эти кадры есть, — в середине 90-х, штурмом пытались взять Дом правительства, разбивали палатки на Октябрьской площади. Вот до сих пор помню, как это было. Мы это все пережили», — заявил Лукашенко.