Задержан журналист БелаПАН Павел Добровольский

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Днем 30 октября в Минске был задержан журналист информационной компании БелаПАН Павел Добровольский.

В 12:36 от него пришло сообщение «Милиция в масках пришла», после чего мобильный телефон Добровольского оказался недоступен, на сообщения в мессенджерах журналист также не отвечал.

Как позже сообщила БелаПАН официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, Добровольский доставлен в РУВД Фрунзенского района в рамках административного процесса.

Нарушение какой конкретно статьи КоАП вменяется Добровольскому, пока неизвестно.

По словам Ганусевич, «до суда Добровольский будет находиться в местах временного содержания».

 
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Тэги: БелаПАН задержание журналиста Персона: Павел Добровольский Наталья Ганусевич

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