Задержан минчанин, плюнувший в лицо журналисту БТ

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Задержан 34-летний житель Минска, который во время акции протеста 25 октября плюнул в лицо журналисту Белтелерадиокомпании.

В отношении задержанного составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, неповиновение требованиям милиционеров и нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Как сообщает пресс-служба МВД, при задержании минчанин оказал активное сопротивление.

Также, по информации МВД, ранее мужчина неоднократно привлекался к административной и привлекался к уголовной ответственности, в том числе за насилие в отношении сотрудника милиции, хулиганство, умышленное причинение менее тяжких телесных повреждений, грабеж.
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Тэги: плевок БТ хулиганство Город: Минск

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