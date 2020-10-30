Какая погода будет на выходных 30.10.2020 / 15:26 / Общество Просмотров: 236 A- A+ В предстоящие выходные в Беларуси будет прохладно, сообщили в Белгидромете. Фото pixabay.com Температура воздуха: 31 октября ночью +2..+8°С; днем +6..+11°С. 1 ноября ночью +1..+8°С; днем +6..+12°С. Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: погода Другие материалы на эту тему: Беларусь в объятиях стихии: зима вернулась в середине марта Нынешняя зима стала самой теплой в Беларуси за последние 140 лет Теплая зима. Кто от этого выигрывает, а кто несет убытки Рекорд холода 75-летней давности побит в Беларуси