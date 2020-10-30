Какая погода будет на выходных

/ Общество
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В предстоящие выходные в Беларуси будет прохладно, сообщили в Белгидромете.

Фото pixabay.com

Температура воздуха:

31 октября

  • ночью +2..+8°С;
  • днем +6..+11°С.

1 ноября

  • ночью +1..+8°С;
  • днем +6..+12°С.
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Тэги: погода

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