Общегородской Хэллоуин в парке Dreamland отменен

Празднование Хэллоуина в минском парке развлечений Dreamland отменено. Тематические вечеринки должны были состояться 30 октября и 1 ноября.

Как сообщил организатор праздника российский арт-проект «Вместе Зажигаем», «руководство парка отозвало согласование на проведение мероприятия из-за ситуации в стране».

Какая конкретно ситуация имеется в виду — политическая или эпидемиологическая, не уточняется.

Планировалось, что в праздновании Хэллоуина в парке Dreamland примут участие пять театров огня, а пиротехническое шоу станет главным событием вечеринок.

Также в программе значился костюмированный карнавала, а авторам самого оригинального костюма были обещаны призы.

Еще одним интересным событием должны была стать выставка фонарей Джека — резных тыкв, которые считаются главным символом Хэллоуина.

Гостям вечеринок также обещали мастер-класс по карвингу — искусству художественной резки по овощам.