На первом блоке БелАЭС произвели пробный пуск турбины

На первом энергоблоке Белорусской АЭС 30 октября произвели пробный пуск турбогенератора. Роторы электрогенерирующего агрегата вывели на номинальные обороты холостого хода без включения турбины в сеть, сообщает пресс-служба российской госкорпорации «Росатом», структура которой выступает генеральным проектировщиком и подрядчиком сооружения БелАЭС.

«Турбоагрегат в соответствии с программой испытаний выведен на номинальные обороты, — заявил директор проекта по сооружению БелАЭС, вице-президент компании «АСЭ» (часть «Росатома») Виталий Полянин. — Все показатели, включая вибрационное состояние, в норме, что позволяет нам приступить к программе испытаний турбины (на холостом ходу) и генератора перед включением в сеть».

Отмечается, что физический пуск первого блока БелАЭС начался 7 августа, когда в активную зону реактора загрузили первую тепловыделяющую сборку со свежим ядерным топливом. 11 октября реактор вывели на минимально контролируемый уровень мощности — менее 1% от номинальной.

23 октября администрация БелАЭС и руководство «АСЭ» получили разрешение МЧС Беларуси на выполнение работ по этапной программе энергетического пуска первого энергоблока.

«В настоящее время на блоке идет поэтапный ступенчатый подъем мощности до 40%. В ближайшие дни на оборудовании и технологических системах будет проведена серия испытаний, предусмотренных программой ввода энергоблока в эксплуатацию. После этого энергоблок № 1 будет включен в сеть и начнет выдавать в единую энергосистему Республики Беларусь первые киловатт-часы», — отметили в «Росатоме».

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. В августе в активную зону реактора первого блока атомной станции загрузили 163 тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом. С этого начался физический пуск БелАЭС.

26 октября государственное производственное объединение «Белэнерго» уведомило литовского оператора системы передачи электроэнергии Litgrid, что выработка электрической энергии на БелАЭС начнется с 1 по 10 ноября.

Ввести блок в эксплуатацию, при которой он заработает на 100% мощности, планируется в первом квартале 2021 года. Второй энергоблок станции намечено запустить в 2021 году с выходом на полную мощность в 2022-м.

По прогнозу Минэнерго, после выхода на полную мощность оба блока станции ежегодно будут вырабатывать более 19 млрд кВт•ч электроэнергии.