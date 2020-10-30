Лукашенко: уже пописывают, что президент кому-то не доверяет; не доверяю я только предателям
Александр Лукашенко заявил, что его помощниками по областям будут военные люди.
Накануне Юрий Караев, который занимал пост министра внутренних дел, был
30 октября на встрече с сотрудниками МВД Лукашенко заявил, что Караев, Барсуков и Вакульчик
«Поскольку ситуация непростая, мною было принято решение о переформатировании в какой-то степени управления государством, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Поэтому и возник замысел усилить сплав опыта, преданности, патриотизма, таланта для предупреждения таких устремлений — я имею в виду для тех, кто перешел красную линию».
Лукашенко отметил, что после принятых кадровых решений пошли слухи, что якобы он таким образом выразил недоверие тем, кого направил работать в регионы.
«Тут некоторые уже пописывают, что президент кому-то не доверяет. Поверьте мне, вы меня знаете не один год. Не доверяю я только предателям, — сказал Лукашенко. — Со всеми, с кем можно работать, я готов работать. Переубеждать, если хотите, по-мужски переламывать, ставить на нормальные рельсы. У меня никогда не было никакой «фанабэрыстасцi». Я знаю, что я сам был не подарком для многих в жизни. Именно поэтому Юрий Хаджимуратович [Караев], как и Александр Петрович [Барсуков] направляются на важные участки работы в стране. В их числе и Валерий Павлович [Вакульчик]. Я ему благодарен. Он, в общем-то, мог сказать: «Знаешь, я уже отслужил свое верой и правдой, пойду на отдых». Нет. «Я поеду на свою родину и буду ее защищать, пока жив!» — это действительно достойно офицера и генерала».
«Вы можете спросить: почему военные? — добавил Лукашенко. — На этом не остановится такая работа, мы подбираем и на другие области военных людей. Нам не только надо стабилизировать обстановку в стране. Мы ее стабилизируем. Это не проблема. Просто надо это делать красиво и терпеливо. Мне очень важно, чтобы помощники президента, они же инспектора, обеспечили порядок и дисциплину в Беларуси. Без нее никак».