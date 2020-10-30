Фотофакт. Возле МГЛУ проходит акция солидарности с отчисленными студентами и уволенными преподавателями

У входа в Минский государственный лингвистический университет (МГЛУ) на акцию солидарности с отчисленными и уволенными собираются студенты, преподаватели, родители, выпускники вуза.

На данный момент у входа в МГЛУ находятся около двухсот человек. Они держат плакаты и фотографии уволенных преподавателей с надписями «Вы никогда не найдете достойную замену», «Остановите увольнения!», «Остановите отчисления!», «Личное мнение — не повод для увольнения», «А кто нас завтра учить будет?».

Собравшиеся также периодически скандируют: «Сколько стоит совесть?», «Один за всех и все за одного!», «Пока мы едины, мы непобедимы!».

По словам родителей студентов, которые находятся в списках на отчисление (около 15 человек), они пришли сюда, чтобы подписать обращение к новому ректору Наталье Лаптевой с требованием пересмотреть решение руководства в отношении уволенных преподавателей и отчисляемых студентов, а также не допускать впредь давления на профессорско-преподавательский состав за политические взгляды и гражданскую позицию.

Проезжающие мимо автомобили сигналят в знак поддержки.

Аналогичные акции сегодня планируются и возле других столичных вузов.