Задержанных на Окрестина журналистов отпустили из РУВД

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Журналистов сетевого издания onliner.by и информационной компании БелаПАН, задержанных около 13.00 30 октября возле столичного центра изоляции правонарушителей в 1-м переулке Окрестина, отпустили из Московского РУВД.

Видеооператор БелаПАН Денис Жук, который был среди задержанных, сообщил редакции, что в милиции переписали их данные, технику не изымали. Они были выпущены примерно спустя 30 минут после задержания.

Помимо Жука около ЦИП задерживали сотрудников onliner.by Александра Ружечку, Игоря Деменкова и Влада Борисевича.

Журналисты ожидали около ЦИП корреспондентку onliner.by Дарью Спевак, которая должна сегодня выйти на свободу после 13-суточного ареста. Ее задержали 17 октября в центре Минска во время освещения студенческой акции и впоследствии обвинили в участии несанкционированной акции и неподчинении милиции.
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Тэги: задержания журналистов Персона: Денис Жук Александр Ружечка Игорь Деменков Влад Борисевич Город: Минск

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