Лукашенко о протестах: если кто-то прикоснется к военнослужащему, он должен уйти оттуда без рук

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Александр Лукашенко заявил, что к участникам протеста будет применяться жесткие меры. Фрагмент его выступления перед сотрудниками МВД опубликовал телеграм-канал «Пул первого».

«Тем, кто сегодня выходит на железную дорогу, тем, кто вешает фашистские знамена на линии электропередачи, словом, те, кто сегодня пытаются разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем», — сказал Лукашенко.

«Если кто-то прикоснется к военнослужащему (я уже замечание делал генералам), он должен уйти оттуда как минимум без рук, — продолжил Лукашенко. — Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность. Дальше — всё. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов, будем действовать».

Он также вновь заявил, что протестующие по многим направлениям «переступили красные линии».

 

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: власть-общество белорусская революция силовики Персона: Александр Лукашенко

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