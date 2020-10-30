МАРТ на три месяца приостановил работу торговых объектов 13 субъектов хозяйствования

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) приостанавливает работу 13 субъектов хозяйствования в период с 31 октября 2020 года по 28 января 2021 года, сообщила пресс-служба госоргана.

«В ходе проведенных 29 октября 2020 года внеплановых проверок в торговых объектах отдельных субъектов хозяйствования МАРТ были установлены грубые нарушения законодательства о торговле, в том числе: несоответствие утвержденного ассортиментного перечня требованиям законодательства; несоблюдение ассортиментного перечня; предложение к реализации товаров с истекшим сроком годности (реализации); отсутствие необходимой и достоверной информации о товарах». На основании выявленных нарушений 13 субъектам хозяйствования МАРТ выданы предписания о приостановлении работы торговых объектов, расположенных в Бресте, Гродно, Могилеве и Минске, на срок с 31 октября 2020 года по 28 января 2021 года», — говорится в сообщении.

«Обращаем внимание на то, что после устранения выявленных нарушений хозяйствующий субъект, получивший предписание о приостановлении, вправе обратиться с ходатайством о досрочном возобновлении работы торгового объекта», — отмечает МАРТ.

В министерстве также подчеркивают: «работа по контролю соблюдения действующего законодательства организована МАРТ на постоянной основе», «защита интересов потребителей и впредь останется одной из главных задач ведомства».

Список торговых объектов, чья деятельность будет приостановлена, МАРТ не публикует. «Вся информация, которая у нас была — на сайте, — заявили БелаПАН в пресс-службе ведомства. — То, что они будут закрыты, будет видно из объявлений торговых объектов. Размещать список на сайте ведомства не имеет смысла, потому что широкий круг потребителей в регионах вряд ли читают наш сайт».

На вопрос, связано ли закрытие с тем, что эти торговые объекты не работали 26 октября (в первый день общенациональной забастовки с политическими требованиями), в пресс-службе ответили, что «не могут это связать».

Между тем в телеграм-каналах, соцсетях и СМИ появляется информация о том, что власти применяют санкции в отношении магазинов, ресторанов и кафе, которые были закрыты 26 октября. Некоторые объекты объявили, что не работали по техническим причинам, в связи с переучетом, сменой программного обеспечения и т.д., другие — напрямую заявляли о поддержке забастовки.

Ранее в комментарии БелаПАН председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП) Александр Ярошук отметил, что протестуют не только рабочие на предприятиях, но и частный бизнес.

«Их действия направлены на то, чтобы нанести как можно больший ущерб системе госуправления, поскольку закрытие кафе, парикмахерских и других объектов сферы услуг означает неуплату налогов в бюджет. В сфере обслуживания занято более 50% работников. Страна будет лишаться существенного поступления в бюджет, и это будет серьезным образом дестабилизировать всю систему власти и тоже будет неотвратимо приближать страну к развязке», — сказал Ярошук.