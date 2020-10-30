Рабочие одного из цехов БелАЗа отказались работать из-за увольнения бастовавших трех сотрудников

/ Общество
Просмотров: 6789

Рабочие одного из цехов Белорусского автомобильного завода (Жодино, Минская область) 30 октября отказались приступить к работе из-за увольнения бастовавших трех сотрудников, сообщил БелаПАН председатель Свободного профсоюза металлистов Александр Бухвостов.

Фото: t.me/motolkohelp

«В одном цеху из-за забастовки уволили трех человек, и этот цех сегодня не приступил к работе. В 12 часов рабочие планируют выйти на проходную, чтобы выразить свой протест», — сказал Бухвостов.

26 октября в Беларуси объявлена общенациональная забастовка в связи с невыполнением требований ультиматума, выдвинутого экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. Требования ультматума — отставка Александра Лукашенко, прекращение насилия и освобождение политзаключенных. Эти требования поддержали сотни тысяч белорусов, которые 25 октября вышли на марш «Народный ультиматум» в Минске и других городах страны. Акции были жестко разогнаны.

Между тем с разных предприятий поступает информация о волнениях и забастовках в отдельных цехах. На некоторых предприятиях руководство вышло пообщаться с бастующими, на других — наиболее активных рабочих задерживают силовики

Пресс-секретарь Совета министров Александра Исаева сообщила в «Фейсбуке», что «по состоянию на 10.00 26 октября все предприятия реального сектора экономики республики работают в штатном режиме». «Производства не остановлены, как это преподносят отдельные телеграм-каналы», — добавила она.

К общенациональной забастовке присоединились студенты ряда вузов.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: акции протеста забастовки БелАЗ Персона: Александр Бухвостов

Другие материалы на эту тему:

Избитый и отсидевший 14 суток медик Андрей Вербицкий получил еще 12 суток

Избитый и отсидевший 14 суток медик Андрей Вербицкий получил еще 12 суток

Следственный комитет разыскивает забастовщиков

Следственный комитет разыскивает забастовщиков

Что будет протестующему за повторное задержание на акции протеста

Что будет протестующему за повторное задержание на акции протеста

«Берем цветы и гуляем». В Минске прошел женский «демарш»

«Берем цветы и гуляем». В Минске прошел женский «демарш»