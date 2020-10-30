МИД РФ: на белорусских улицах все больше воинствующих молодчиков с арматурой и булыжниками, готовых напасть на милицию

/ Политика
Просмотров: 3545

Очередное заявление против белорусских протестующих прозвучало из внешнеполитического ведомства России.

Как заявил замглавы МИД Олег Сыромолотов, у Москвы есть информация о том, что «дестабилизацией ситуации в Беларуси управляли, в том числе с территории Украины». Он убежден, пишут «Ведомости», что протестующие явно имеют поддержку из-за границы.

Также чиновник считает, что масштаб протестных акций «постепенно сокращаются». Однако, подчеркнул он, «отмечаем их все большую радикализацию: людей на улицы выходит меньше, но среди них становится больше воинствующих молодчиков с арматурой и булыжниками, настроенных на агрессивные действия против правоохранителей».

Сыромолотов сообщил, что компетентные органы РФ и Беларуси «поддерживают тесное взаимодействие по проблематике обеспечения безопасности».

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Россия акции протеста МИД РФ Персона: Олег Сыромолотов

Другие материалы на эту тему:

Чекистский привет от Путина. Кремлю тоже все несподручнее иметь дело с Лукашенко

Чекистский привет от Путина. Кремлю тоже все несподручнее иметь дело с Лукашенко

«Россия поддержала Лукашенко по инерции. Мы хотим это изменить»

«Россия поддержала Лукашенко по инерции. Мы хотим это изменить»

Готов ли Кремль взять на себя ответственность за всё, что произойдет в Беларуси?

Готов ли Кремль взять на себя ответственность за всё, что произойдет в Беларуси?

Избитый и отсидевший 14 суток медик Андрей Вербицкий получил еще 12 суток

Избитый и отсидевший 14 суток медик Андрей Вербицкий получил еще 12 суток